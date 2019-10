"Bonifiche mai eseguite": annullata un'ingiunzione di pagamento Arneo

LATIANO - La vertenza sui contributi dei consorzi di bonifica conosce un importante e recentissimo provvedimento da parte della commissione tributaria provinciale di Lecce. Un contribuente residente a Latiano, nell'anno 2018 aveva ricevuto la notifica di un atto di ingiunzione da parte dell'agente per la riscossione Soget per conto del Consorzio di bonifica dell'Arneo.

La sentenza n. 1387 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Lecce, ottava sezione, depositata il 31 luglio 2019 ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Erika Camarda del foro di Brindisi, giovane professionista mesagnese, ed ha annullato totalmente l'intimazione di pagamento ricevuta per l'anno 2014.

In particolare il Consorzio dell'Arneo, non solo non è riuscito a provare l'esecuzione delle opere di bonifica sui terreni in questione, situati nelle campagne fra Mesagne e Latiano, ma soprattutto non è riuscito a contrastare la perizia di parte, la quale invece, ha dimostrato che su quei terreni mai nessuna opera di bonifica era stata eseguita.