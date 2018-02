Anziana automobilista contromano: caos e paura sulla circonvallazione

BRINDISI - Traffico e clacson impazziti poco prima di mezzogiorno sulla circonvallazione di Brindisi, corsia nord. Il problema, con alto livello di rischio, è stato creato da una anziana automobilista di 72 anni che ha imboccato la carreggiata Brindisi-Bari dirigendosi però verso Lecce. E le auto in arrivo hanno dovuto schivare la Ford Focus di colore blu che si era parata loro di fronte.

Tra lampeggiamenti di fari e il rumore dei clacson la confusione della signora è aumentata mentre davanti a lei i rallentamenti hanno cominciato a creare una situazione davvero pericolosa, considerando l'asfalto viscido di pioggia e ciò che questo comporta per lo spazio di arresto di un auto in arrivo a velocità sostenuta. Per fortuna, proprio i rallentamenti hanno consentito a una pattuglia dei "Nibbio" (foto a destra) della questura, poi alla Polstrada, di giungere sul posto in tempo.

La signora era uscita sulla circonvallazione dallo svincolo della Minnuta ma aveva girato a sinistra invece di dirigersi verso nord. La Nibbio ha intercettato l'auto dopo che decine e decine di segnalazioni di erano pervenute alla sala operativa della questura.

Lo specchietto dell'auto con le insegne dell'auto della polizia è stato urtato dalla Focus. Una volta superati dalla vettura, gli agenti, a sirene spiegate, hanno fatto marcia indietro e hanno tallonato la Ford fino a quando non l'hanno fermata all'altezza della stazione di rifornimento Agip, vicino allo svincolo per il rione Bozzano, scongiurando un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Tutto questo sotto una pioggia battente che riduceva la visibilità.

La stessa polizia poi ha provveduto al ritiro della patente di guida della 72enne, alla quale è stata inflitta una multa da 600 euro.