Anziana cade in casa: il cane lancia l'allarme e i vicini chiamano i pompieri

BRINDISI – Era caduta per terra e non riusciva a rialzarsi, il suo cagnolino ha iniziato ad abbaiare così forte che i vicini lo hanno sentito e preoccupati hanno lanciato l’allarme. È così che nella notte tra ieri e oggi, martedì 5 maggio, una 77enne di Brindisi è stata tratta in salvo.

L'anziana vive da sola in un appartamento al secondo piano di una palazzina sita in piazza Botticelli al quartiere Paradiso a Brindisi. si muove con l’ausilio di un deambulatore. Nella serata di ieri è caduta e non è più riuscita a rimettersi in piedi, non è nemmeno riuscita a prendere il telefono per chiedere aiuto. Il suo amico a quattro zampe ha iniziato da abbaiare così forte che i vicini lo hanno sentito. Era ormai notte fonda. Immediata la telefonata al 118 e al 115. I vigili del fuoco sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti riuscendo ad aprire la porta di ingresso senza grossi intoppi. La donna è stata soccorsa e consegnata ai sanitari del 118.