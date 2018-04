Anziana cade in bagno, trovata senza vita dai vigili del fuoco

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco in via Porta Lecce a Brindisi dove un’anziana donna, 84 anni, da alcune ore non rispondeva alle chiamate dei figli. È stata trovata priva di vita nel bagno, sul posto anche il personale del 118.

La porta dell’abitazione, posta a primo piano era chiusa a chiave dall’interno. I vigili del fuoco sono entrati da una finestra che si affaccia sulla strada utilizzando una scala a pioli. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare, sarebbe caduta nella serata di ieri. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, resta da stabilire se è deceduta a causa di un malore o per aver battuto la testa.

Gallery