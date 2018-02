Anziana cade in casa e si rompe il femore: soccorsa da guardia giurata

LATIANO – Singolare intervento nella mattinata di oggi in contrada Pozzopallone a Latiano da parte delle guardie giurate dell’istituto di vigilanza Vigil Nova dove una 77enne è caduta in casa rompendosi il femore.

La segnalazione alla sala operativa dell’agenzia di sorveglianza è giunta intorno alle 8 attraverso un telecomando in dotazione agli abbonati. A richiedere aiuto il marito della malcapitata che era scivolata e l’uomo non riusciva a rimetterla in piedi. Sul posto si è immediatamente recata una pattuglia già in servizio nella zona.

La guardia particolare giurata, con esperienza in Primo soccorso, si è subito resa conto che l’anziana aveva riportato una frattura del femore, ha così contattato il 118 e nel frattempo ha immobilizzato l’arto mettendo in sicurezza l’anziana donna.