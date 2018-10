Anziana in stato confusionale trovata nella zona del Canalicchio

BRINDISI - Una donna di 80 anni è stata trovata nella zona del Canalicchio, a Brindisi, in stato confusionale. A notare l'anziana sono stati gli agenti della sezione Volanti nella tarda serata di ieri. I poliziotti si sono avvicinati alla donna e sono rimasti assieme a lei, sino a quando è arrivato il personale del 118. E' stata portata in ospedale per essere sottoposta a una serie di accertamenti e qui è stata raggiunta dalla figlia.