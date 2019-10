Anziani investiti e uomo colto da malore: momenti di paura in centro

BRINDISI – Due anziani investiti sulle strisce pedonali e un uomo colto da malore a pochi metri di distanza e nel giro di pochi minuti. Si sono vissuti momenti di apprensione intorno alle 20 di oggi, martedì 8 ottobre, in centro a Brindisi. Traffico in tilt.

Gli anziani, sulla 70ina, sono stati investiti in corso Roma, poco dopo l’incrocio con via Cappellini, da una Nissan Micra condotta da un uomo. Entrambi sono finiti rovinosamente sull’asfalto, fortunatamente senza riportare conseguenze preoccupanti. Sul posto è stata inviata un’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia locale. Mentre sanitari e vigili erano impegnati sull’investimento un uomo, poco distante all’incrocio tra via Cappellini e via Saponea un uomo è stramazzato al suolo.

I sanitari e gli agenti della polizia locale, in attesa dell’arrivo di una nuova ambulanza, quindi, hanno soccorso il malcapitato. Altri agenti si sono occupati di gestire la viabilità fino a quando le ambulanze non sono partite per l’ospedale Perrino.

