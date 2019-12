"Venite ad aiutarmi": 90enne cade in casa e chiama i vigili del fuoco

TORCHIAROLO – “Venite ad aiutarmi, sono caduto e non riesco a rialzarmi”. È questa la richiesta giunta nella sala operativa dei vigili del fuoco alle 9.40 di oggi, martedì 24 dicembre, vigilia di Natale. A chiedere aiuto agli uomini del 115, gli angeli con i caschi, un 90enne di Torchiarolo. Una squadra, partita dal comando provinciale di via Nicola Brandi, si è precipitata in via Brindisi a Torchiarolo. L’anziano si era anche espresso molto male, segno che era in grosse difficoltà. Dalla sala operativa è stato anche allertato il 118.

I pompieri hanno forzato la porta e soccorso il 90enne che era riverso per terra in camera da letto. Poco dopo è giunto anche il figlio, da quanto emerso il nonnino si era rotto il femore, è stato portato all’ospedale Perrino di Brindisi.