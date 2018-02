Anziano contromano sulla complanare: lo ferma un carabiniere fuori servizio

BRINDISI – E’ accaduto di nuovo. Per la seconda volta in 10 giorno un anziano ha imboccato contromano la circonvallazione di Brindisi, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella di altre persone. Provvidenziale è stato l’intervento di un carabiniere in uniforme libero da servizio. L’episodio si è verificato intorno alle ore 17,30 di domenica (18 febbraio). Un 83enne della provincia di Bari alla guida di una utilitaria accede all’area di servizio Total Erg che si trova sulla complanare, direzione Lecce, poco prima dello svincolo del rondò per la strada statale 7 (il così detto incrocio della morte).

Dopo aver fatto rifornimento, il conducente chiede a un dipendente istruzioni su come raggiungere l’aeroporto del Salento. Il benzinaio gli spiega che occorre lasciare la carreggiata sud della statale, per poi imboccare quella nord. Ma evidentemente l’anziano ha capito male le indicazioni, perché nell’uscire dal distributore di benzina ha imboccato la circonvallazione contro mano. Nel giro di pochi secondi sono arrivate tre telefonate alle forze dell’ordine.

Un carabiniere libero da servizio che si trovava in zona ha intercettato rapidamente l’anziano. Grazie al tempestivo intervento del militare, l’automobilista ha percorso solo un centinaio di metri contro mano. Lo stesso, a quanto pare, aveva rallentato accostando verso il guard rail, dopo essersi reso conto di procedere nella direzione sbagliata. I carabinieri hanno poi proceduto con il ritiro della patente di guida e una multa salata.

Analogo destino era toccato lo scorso 10 febbraio a una 72enne che aveva percorso oltre un chilometro contromano fra la Minnuta e il rione Bozzano, sempre sulla circonvallazione di Brindisi (carreggiata sud).