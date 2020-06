Violenza e abusi su minore: condannato a 8 anni e 6 mesi

Un uomo di 74 anni di Ostuni stato condannato ieri dal tribunale di Brindisi a 8 anni e sei mesi di reclusione, e alla misura di sicurezza – successiva alla espiazione della pena detentiva - di un anno, che comporta il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori, il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori, l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Il pm di udienza, Giuseppe De Nozza, aveva chiesto una condanna a 10 anni.

L’imputato rispondeva di violenza sessuale, corruzione di minorenne e sequestro di persona commessi nei confronti di un minore sempre di Ostuni costituitosi parte civile con i genitori e assistito dall’avvocato Vito Cellie. Il collegio giudicante (presidente Domenico Cucchiara, a latere Angelo Zizzari e Anna Guidone) ha inoltre stabilito che l’imputato risarcisca il danno in separata sede civile e che alla parte civile venga assegnata una provvisionale di 20.000 euro.

L’imputato fu arrestato dai poliziotti del commissariato di Ostuni il 16 febbraio del 2019, ai quali i congiunti del minorenne si erano rivolti riferendo i fatti, che avevano avuto inizio tre anni prima. All’anziano fu notificata un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip Maurizio Saso su richiesta del pm Giovanni Marino.

Secondo le verifiche effettuata dagli investigatori della polizia di Stato e dal pm, gli episodi al centro della vicenda avevano avuto inizio nel 2016, quanto la vittima aveva 12 anni, e si erano protratti sino all’aprile del 2018, in un locale commerciale e una dimora di campagna. L’imputato aveva anche rinchiuso la vittima in una stanza, impedendogli di uscire (da qui anche l’accusa di sequestro di persona), come emerse dalla risultanze investigative e da un incidente probatorio, frutto della collaborazione tra la polizia, la procura e la parte lesa rappresentata dall'avvocato Vito Cellie.