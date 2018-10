Anziano si allontana e smarrisce la via di casa: ritrovato, sta bene

TORRE SANTA SUSANNA – Fortunatamente hanno avuto un esito positivo le ricerche dell'80enne scomparso stamani (10 ottobre) a Torre Santa Susanna. Franccesco Calò è stato trovato mentre si aggirava spaesato nei pressi di un maneggio in contrada Tirignola, nelle campagne di Torre. L'uomo non riusciva a ritrovare la via di casa, dopo che alle ore 10,30 si era allontanati dalla sua abitazione in via Ofanto in sella alla sua bici.

Alle ore 11 è stato visto per l'ultima volta in un panificio in via Attilio calabrese, sempre a Torre. Poi i familiari, non vedendolo rientrare, si sono rivolti ai carabinieri, che hanno attivato le ricerche. Intorno alle ore 17,30, il lieto fine della vicenda. Alcuni cittadini si sono imbattuti nell'80enne mentre vagava nelle campagne e hanno contattato le forze dell'ordine. Calò, in stato confusionale ma in buone condizioni di salute, è stato riaccompagnato a casa.