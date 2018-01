Apecar contro moto sulla circonvallazione: deceduto pensionato

FASANO – Non ce l’ha fatta il 74enne di Fasano Cataldo Carrieri che nella mattinata del giorno dell’Epifania rimase coinvolto in un incidente sulla circonvallazione di Pezze di Greco, frazione di Fasano. Il cuore del pensionato ha smesso di battere nella giornata di oggi, lunedì 8 gennaio nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi dove era stato ricoverato subito dopo l’incidente.

Il 74enne era a bordo del suo motocarro Ape che entrò in collisione con una moto Ducati 1200 condotta da un 50enne inglese residente a Fasano. L’impatto si è verificato mentre il pensionato si immetteva sulla provinciale da una stradina laterale, la moto proveniva da direzione Fasano e procedeva in direzione Ostuni. Ad avere la peggio fu proprio il 74enne, fu trasportato in gravi condizioni al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino e ricoverato in prognosi riservata.