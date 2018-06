Apnea fatale per un sub di Brindisi: muore durante una battuta di pesca

BRINDISI – Nel mare che tanto amava, quel fondo sconosciuto ai più che portava nel cuore, ha trovato la morte. Le acque di Casalabate sono diventate trappola senza via di fuga per un libero professionista di Brindisi, sub tra i più esperti in città, appassionato di pesca in apnea.

L’hanno trovato senza vita i soccorritori, allertati dall’amico che con lui condivideva la passione per la pesca subacquea. Erano usciti nel pomeriggio spingendosi nel mare di Casalabate. Erano partiti dal porticciolo turistico Marina di Brindisi. L’ultimo saluto alla famiglia via Whatsapp per dire che era tutto ok e che sarebbero tornati presto. Prima che facesse buio.

Si sono buttati insieme dal gommone. Muta e attrezzatura per la pesca, le ultime raccomandazioni e poi giù. Lì in fondo, in apnea, quel mondo nascosto e sconosciuto alla maggior parte della gente, si rifugiava nei ritagli di tempo dal lavoro e dalla famiglia. Appena possibile, il tempo di chiamare qualche amico per organizzare l’uscita insieme e via. Se il tempo lo permetteva, il mare era suo. E' sempre stato così, da quando era ragazzino. Era appassionato anche di maratona.

Qualcosa non è andata come doveva, oggi pomeriggio. Il suo compagno di battuta è risalito, non lo ha trovato. Non lo ha visto. Si è preoccupato, è salito sul gommone e ha chiamato i soccorsi cercando nel frattempo di scendere di nuovo nella speranza di riuscire a salvarlo. Non è stato possibile. Non c’è stato nulla da fare. Probabilmente vittima di una sincope anossica. In lacrime l'amico. Increduli gli altri sub di Brindisi che lo conoscevano. Lo aspettavano lì da dove era partito.