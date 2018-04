Appia day, due giorni di festa a Brindisi: colonna romana illuminata

BRINDISI - L’associazione “Brindisi e le antiche strade”, presieduta da Rosy Barretta, in collaborazione con la “Società di Storia Patria per la Puglia” e “Community HUB Brindisi”, propongono in occasione dell’ ”Appia Day”, un’iniziativa nelle giornate del 13 e 14 maggio. Nella giornata del 19 aprile, una delegazione delle associazioni ha incontrato il commissario prefettizio Santi Giuffrè per discutere e presentare la proposta e richiederne il patrocinio.

"L’iniziativa è tesa a ritrovare il tracciato storico dell’Appia Antica sul tessuto attuale della città, per restituire la memoria ed affermare la centralità di Brindisi sul tema", spiegano gli organizzatori. "Verranno realizzati dei depliant, con traduzione in inglese e francese, che racconteranno la presenza dell’Appia Antica in città, della sua storia e del suo tracciato urbano, originale e come oggi lo fruiamo, con elaborazione di una planimetria ad hoc. Le prime verranno distribuite negli info-point della città di Brindisi, in occasione della giornata di accoglienza dei croceristi del 14 maggio".

Verranno illuminate, dal tramonto sino alle 23 delle giornate 13 e 14 maggio, le colonne romane, simbolo della Via Appia e dell’inizio della Via del Mare, con i colori ocra e blu a simboleggiare il mare e la terra, portando il visitatore all’interno di una nuova dimensione. Verranno anche proiettate immagini sulla facciata del Nuovo teatro Verdi, tra le quali quella dell’evento nazionale “Appia Day”.

Nella giornata di lunedì 14 maggio, infine, presso la sede comunale di Palazzo Guerrieri, verrà realizzato un laboratorio con le scuole per riprodurre il capitello della Colonna terminale della via Appia, un plastico realizzato con stampante 3D. Il laboratorio sarà aperto anche al pomeriggio per la fruizione turistica e aperta alla città.