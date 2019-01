Soccorsero partoriente bloccata in strada: apprezzamento per 4 carabinieri

BRINDISI - Il comandante provinciale dei carabinieri di Brindisi, colonnello Giuseppe De Magistris, ha espresso vivo apprezzamento per l’alta prontezza operativa, la reattività, nonché la spiccata sensibilità e le nobili doti umane dimostrate nella notte del 5 gennaio scorso a 4 carabinieri per aver soccorso una partoriente bloccata per l'asfalto ghiacciato in auto. Si tratta del vicebrigadiere Fabrizio Conzo e degli appuntati scelti qualifica speciale Luciano Fera, Ivan Casu e l’appuntato Paolo Vetrano, della compagnia di Francavilla Fontana.

I militari intervennero sulla strada provinciale 52 San Marzano di San Giuseppe – Francavilla, in soccorso di una 37enne a cui si erano rotte le acque ed era rimasta bloccata in auto mentre si stava recando in ospedale, unitamente al proprio nucleo familiare, a causa del manto stradale ghiacciato.

L’immediato intervento dei militari, uno dei quali si è posto alla guida dell’auto della partoriente, eseguito con non poche difficoltà per le medesime motivazioni che hanno impedito altresì ai mezzi di soccorso del 118 di giungere con celerità sul luogo della richiesta di aiuto, ha consentito alla donna di arrivare tempestivamente presso la struttura ospedaliera ove è stata affidata alle immediate cure dei sanitari. A poche ore di distanza la donna ha partorito regolarmente dando alla luce il proprio bambino.