Arma, controlli a tappeto sul territorio: un arresto per spaccio e tre denunce

Servizio straordinario di controllo del territorio nei luoghi della “movida” e per la prevenzione delle “stragi del sabato sera” effettuato dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi dalla serata di sabato scorso fino all’alba di oggi domenica 23 settembre. Nell’operazione sono stati impegnati 32 i militari con l’ausilio di unità cinofile antidroga. Per fatti legati allo spaccio di droga una persona è stata arrestata e due denunciate. Sono 116 i soggetti controllati, di cui 21 di particolare interesse operativo. Infine sono stati recuperati 3 veicoli oggetto di furto.

L’arresto per spaccio

I carabinieri della compagnia di Fasano hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 19enne del posto: incappato nel controllo intorno alle 4 di oggi eseguito in via Roma alla vista del carabinieri si è allontanato repentinamente e dopo un breve inseguimento a piedi, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. Nascosti nelle tasche dei pantaloni e negli slip aveva 15,8 grammi di hashish e 6,6 grammi di marijuana, suddivisi in dosi. La successivamente perquisizione estesa presso la sua abitazione ha dato esito negativo.

Le denunce

Un 19enne di Cisternino è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol: è stato sorpreso alla guida della sua auto con un tasso alcolemico superiore al limite consentito (0,54 g/l).

Un 35enne di Francavilla Fontana è stato denunciato per guida in stato di alterazione psico–fisica per uso di sostanze stupefacenti: controllato alla guida di un’auto in contrada Angeluzzi nel comune di San Michele Salentino e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 6,98 grammi di hashish e 0,05 grammi di marijuana. I conseguenti accertamenti sanitari espletati presso l’ospedale di Francavilla Fontana hanno permesso di accertarne la positività ai cannabinoidi. Ritirata la patente di guida.

Un 29enne di San Donaci, controllato alle 5 alla guida di un’auto, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento per la guida in stato alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze alcoliche: ritirata la patente di guida e denunciato.

Le auto rubate recuperate

A Brindisi i carabinieri hanno recuperato una Fiat 500 di colore nero: era abbandonata in contrada Apani in aperta campagna. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo, intestato a una società di noleggio auto, è stato asportato a Brindisi il 20 settembre scorso e la denuncia è stata formalizzata presso gli uffici della stazione carabinieri di Brindisi Centro. A Oria i carabinieri hanno recuperato un Fiat Doblò di colore bianco in contrada Santoro in aperta campagna, in stato di abbandono: da accertamenti è emerso che il mezzo è stato asportato in Nardò (Le) il 17 settembre scorso e la denuncia è stata formalizzata presso gli uffici di quella stazione carabinieri.

A Francavilla Fontana, sulla SP 53 Francavilla – Sava, i carabinieri hanno trovato una Renault Master di colore bianco oggetto di furto denunciato presso la stazione carabinieri di Manduria. Dopo l’espletamento delle formalità di rito, il mezzo è stato restituito all’avente diritto.

Controlli contro le stragi del sabato sera

Per prevenire il tristemente noto fenomeno delle “Stragi del sabato sera”, il comando provinciale ha ancora disposto nella notte un nuovo servizio straordinario di controllo alla circolazione stradale, grazie alla disponibilità della direzione generale dell’Asl di Brindisi ad allestire laboratori mobili da utilizzare sulle arterie stradali per effettuare, in supporto alle pattuglie dei carabinieri, indagini speditive mirate all’accertamento dello stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nei conducenti dei veicoli. Controlli eseguiti su 25 persone hanno permesso di riscontrare l’assenza di tali comportamenti illegali.

Complessivamente, nell’ambito dell’attività sono stati controllati 75 veicoli e 116 persone, irrogate sanzioni amministrative per 22 violazioni sulla sicurezza stradale per un importo superiore ai 1.500 euro, nonché decurtati oltre 55 punti dalle patenti dei conducenti responsabili di violazioni al codice della strada inerenti in particolare le norme sul comportamento alla guida.