Arma, controlli nei luoghi della movida: una denuncia e tre segnalazioni per spaccio

BRINDISI - Continua senza sosta l'attività dei carabinieri di Brindisi finalizzata alla repressione dei reati in genere e dello spaccio di stupefacenti specie tra i giovani. Nell’ambito di questo genere di controlli i militari del Reparto operativo del comando provinciale di Brindisi hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, M.E. 30enne di Carovigno.

L’uomo, nel corso di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti complessivamente tre grammi di hashish e sette grammi di marijuana, nascosti nel marsupio. Nella stessa circostanza, tre brindisini, di 27, 26 e 24 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Brindisi, quali assuntori, poiché, al termine di rispettive perquisizioni, sono strati trovati in possesso complessivamente di circa 15 grammi, tra hashish e marijuana. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato.