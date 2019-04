Nel garage un revolver a salve modificato: arrestato

BRINDISI - Un Revolver Magnum calibro 38 a salve, modificato, è stato trovato in un garage a Brindisi: ai domiciliari è finito Amleto Quaranta, 40 anni, con l'accusa di detenzione di arma da fuoco clandestina.

La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri della sezione operativa del N.O.R. della compagnia di Brindisi: l'arma era in un armadio. Si tratta di una pistola marca “Bruni Magnum” del tipo Front Firing, priva di matricola, nonché una cartuccia Gfl calibro 38 mm special. I successivi accertamenti hanno consentito di stabilire che l’arma Revolver Magnum calibro 38 , benché a salve, risulta essere stata modificata e quindi perfettamente efficiente nel suo funzionamento meccanico. L’arma e il proiettile sono stati sottoposti a sequestro.

È la seconda pistola rinvenuta in due giorni dai Carabinieri a Brindisi. Ieri, sempre nel capoluogo, nel corso di un servizio antirapina, i militari hanno trovato, in un canale per lo scolo delle acque reflue, in zona non lontana da alcune attività commerciali, una pistola semiautomatica, marca Beretta, modello 35, calibro 7.65, con matricola abrasa, in discreto stato di conservazione, efficiente, completa di caricatore e 18 proiettili.

