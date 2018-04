Armati di pistola irrompono in gioielleria ma il titolare li mette in fuga

BRINDISI – Tentata rapina poco prima delle 20 di oggi, giovedì 12 aprile, nella gioielleria "L'angolo" sita in via Ferrante Fornari, in centro a Brindisi. Due individui, di cui uno armato di pistola, hanno fatto irruzione nel negozio di gioielli ma, da quanto si apprende, il proprietario ha reagito mettendoli in fuga.

L’uomo armato (forse si tratta di una pistola giocattolo) aveva uno zaino in spalla, l’altro indossava guanti e sciarpa. Sul posto si sono recati gli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi che hanno ascoltato i testimoni e avviato le ricerche dei malfattori. Sarebbero fuggiti a piedi, la scena potrebbe essere stata ripresa da alcune telecamere installate in zona. Sul posto anche personale della Squadra mobile.

