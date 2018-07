Armi, spaccio e reati contro il patrimonio: 15 arresti, anche madre e figlio

BRINDISI - Blitz all’alba di oggi, mercoledì 18 luglio: 15 persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi, su richiesta della locale Procura, perché ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di reati in materia di armi e contro il patrimonio (prevalentemente furti in abitazione). Uno degli arrestati è irreperibile.

Gli arresti sono stati eseguiti fra Carovigno e Mesagne dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, con il supporto del personale del comando provinciale di Brindisi e dell’11esimo reggimento Puglia, nonché di un elicottero del 6° elinucleo e da unità cinofile.

Sei degli arrestati sono stati condotti in carcere. Gli altri nove sono stati arrestati in regime di domiciliari. Iniziata nel mese di luglio del 2017, l’indagine si è conclusa il novembre dello stesso anno. I militari avrebbero sventato un omicidio, grazie al ritrovamento di un fucile a canne mozze e il relativo munizionamento, nascosti nelle campagne di Carovigno, poco prima che venisse utilizzato per una spedizione punitiva nei confronti di un pregiudicato della zona. Coinvolti la famiglia di un pregiudicato mesagnese e un personaggio di spicco della malavita carovignese che avrebbe mancato di rispetto ai mesagnesi. Nell'ordinanza di arresto c'è un passaggio di un'intercettazione che recita "Ho sognato che gli apriamo la pancia".

Importante il ruolo svolto da una donna 47enne, madre di un 22enne entrambi arrestati, che ha coadiuvato attivamente le illecite attività del figlio, provvedendo ad incassare i proventi dello spaccio, a recuperare i crediti derivanti dalle cessioni di stupefacente, ed avvisare il figlio della presenza dei carabinieri nei pressi della sua abitazione.

Diversi episodi di spaccio sono stati documentati nei Comini di Carovigno e San Vito. Complessivamente sono stati sequestrati due chilogrammi di marijuana e varie dosi di cocaina. Inoltre, nel corso delle indagini, è emerso l’indebito utilizzo di strumenti di credito per procacciarsi il denaro necessario all’approvvigionamento di stupefacente. Nello stesso contesto, sono in corso di esecuzione ulteriori 10 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti indagati non colpiti dalla presente misura.

Da quanto spiegato in conferenza stampa dal capitano della compagnia di San Vito Diego Ruocco e dal colonnello Giuseppe De Magistris, le indagini che hanno permesso di sgominare questo giro di spaccio, sono state avviate in seguito ad alcuni attentati incendiari verificatisi nell'estate dello scorso anno.

La droga veniva acquistata a Brindisi e rivenduta a Carovigno, per la maggior parte degli indagati lo spaccio era diventata una vera e propria attività lavorativa, l'unica forma di guadagno. Un aspetto che ha sorpreso gli inquirenti riguarda il modo "spavaldo" di agire del gruppo al cui interno c'era una vera e propria gerarchia. La cessione della droga avveniva alla luce del sole, anche in presenza di turisti, si parla di un volume d'affari che si aggira intorno ai 50mila euro.