Arrestati autori di violenta rapina: uno è un cantante locale

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi, che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica fondata sulle risultanze investigative rassegnate dalla Compagnia di Francavilla Fontana, nei confronti di 2 soggetti del luogo, ritenuti responsabili in concorso tra loro dei reati di rapina, commessa il 15 novembre scorso ai danni di due dipendenti di una ditta operante nella gestione e vendita di congegni di intrattenimento, per un bottino di 2mila euro, nonché di porto e detenzione illegale in luogo pubblico di arma clandestina. Frantumarono violentemente a calci il finestrino dell'auto della vittima.

Si tratta di Alessandro Taurisano 25 anni ed Eupreprio Balestra 21 anni. Taurisano, none d'arte Alex Taurisano è un cantante noto al popolo di Youtube per la canzone “carcere” e nel video si accompagna al complice.