Arrestati dopo la rapina, il commerciante ringrazia il questore

BRINDISI - Nella mattinata odierna il questore di Brindisi, Maurizio Masciopinto ha ricevuto la gradita visita di Carmine Giuliani, titolare di un’attività commerciale nel centro di Brindisi, che recentemente era rimasto vittima di una rapina.

All'incontro era presente in nuovo dirigente della Sezione Volanti, il vicequestore aggiunto Vincenzo Maruzzella, che in precedenza ha diretto il commissariato di Iesolo, mentre il vice questore Alberto D'Alessandro, a lungo a capo di questo delicato servizio, ha assunto un altro incarico sempre presso la questura di Brindisi.

L’imprenditore ha voluto personalmente esprimere i propri complimenti per la professionalità manifestata dai poliziotti in occasione della rapina, in quanto, dopo pochi minuti, furono in grado di assicurare alla giustizia l’autore del fatto criminoso. L’incontro è stato anche l’occasione per rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni del territorio.