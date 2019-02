Minacce e ricatti alla madre: arrestato in flagranza dai carabinieri

LATIANO – Finisce in galera, grazie all’intervento dei carabinieri della stazione di Latiano, un uomo di 56 anni che stava minacciando gravemente la madre di 77 anni. E’ stata la signora a chiedere l’intervento dell’Arma, dando l’allarme sul numero 112. L’arresto è scattato in flagranza di reato, e al momento la persona sottoposta a misura cautelare dovrà rispondere al giudice delle indagini preliminari di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.

I carabinieri, raggiunta l’abitazione della vittima, hanno trovato la stessa in stato di agitazione e il figlio, ancora presente sul posto, che pretendeva la consegna di cinquemila euro dall’anziana madre ed era giunto ad aggredirla fisicamente e a minacciarla di morte. La signora ha poi formalizzato la querela nei confronti del figlio, aggiungendo di essere da tempo (almeno tre anni) vittima di continue richieste estorsive.

I carabinieri hanno ovviamente effettuato una perquisizione a carico dell’uomo. Nella sua camera da letto sono stati trovati un coltello da cucina con la lama di 14 centimetri modificata e affilata, poggiato sul comodino; una pistola ad aria compressa, priva di tappo rosso calibro 4.5, in un cassetto dello stesso mobile, assieme ad un bisturi e ad attrezzi da dentista.