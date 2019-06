Falsi braccianti: condannato definitivamente a 5 anni e 8 mesi

CISTERNINO - I carabinieri della stazione di Cisternino hanno eseguito un ordine di carcerazione per cumulo pene a carico di Giuseppe Bufano, 65 anni, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Taranto.

Bufano, che è stato associato alla casa circondariale di Brindisi, deve scontare la pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione in relazione a reati contro il patrimonio e la fede pubblica, commessi negli anni 2012, 2013 e 2015 in Palagiano e Taranto.

I militari avevano accertato che l’azienda agricola del 65enne aveva dichiarato fittiziamente l’impiego di lavoratori agricoli in località ove non aveva nessuna disponibilità di terreni o altro presupposto per il loro relativo impiego, ciò al fine di permettere ai falsi braccianti di accedere alle indennità erogate dall'Inps.