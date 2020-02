Un arresto per evasione, denunce per furto e danneggiamento

Francavilla Fontana: evade dai domiciliari, arrestata

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana hanno arrestato in flagranza di reato di evasione una 48enne sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari. La donna, nel corso del primo pomeriggio di ieri, è stata sorpresa fuori dalla propria abitazione, senza alcuna autorizzazione.

Brindisi: denunciato recidivo senza patente

i carabinieri della sezione radiomobile del Nor della compagnia di Brindisi hanno denunciato un 27enne del luogo per guida senza patente, poiché mai conseguita. Il giovane, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, è stato sorpreso dai carabinieri alla guida di un’utilitaria (di proprietà di un 25enne anch’egli brindisino) sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita, come già accaduto e contestato il 3 novembre 2018.

Brindisi: rubano un paio di occhiali al centro commerciale

I carabinieri della stazione di Brindisi Centro hanno denunciato in stato di libertà un uomo e una donna, entrambi residenti in città, per furto aggravato in concorso. I due, alcuni giorni prima, si erano resi responsabili del furto di un paio di occhiali di una nota marca, del valore di 140 euro, prelevati dai banchi di vendita di un negozio di ottica posto all’interno del locale Centro Commerciale “Le Colonne”.

San Donaci: danneggia auto con un punteruolo

i carabinieri della Stazione di San Donaci al termine di indagini condotte anche con l’ausilio di registrazioni dell’impianto di videosorveglianza, hanno denunciato in stato di libertà un 60enne del luogo per danneggiamento di un’autovettura. L’uomo, il 7 febbraio in via Boito, si era accanito con un punteruolo contro un’auto di proprietà di altra persona, danneggiandone la fiancata.