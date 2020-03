Rapina con sparatoria: condanna definitiva e arresto

San Vito: 7 anni e 4 mesi di pena definitiva

I carabinieri della stazione di San Vito dei Normanni hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto nei confronti di Pasquale Carparelli, di 66 anni. Carparelli è stato condannato in via definitiva a 7 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di rapina e ricettazione, commessi il 29 novembre 2017 a Castellaneta. L’arrestato, a conclusione delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi. In quella circostanza Carparelli rimase ferito in un conflitto a fuoco con i carabinieri e fu catturato.

Ostuni: trasferito in carcere arrestato per spaccio

I carabinieri della stazione di Ostuni hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Brindisi, nei confronti di Francesco Flore, 56enne del luogo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Flore è stato arrestato dagli stessi militari dell’Arma locale il 4 marzo poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di 32 grammi di eroina suddivisi in dosi, e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. In quella circostanza Flore è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del provvedimento notificato ieri, seguito dal trasferimento alla casa circondariale di Brindisi.

Brindisi: sconterà ai domiciliari per evasione

I carabinieri della stazione di Brindisi Casale hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, nei confronti di Giuseppe Carone, 47enne del capoluogo, già sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo deve espiare la pena di un anno e 8 mesi di reclusione per il reato di evasione, commesso a Brindisi l’8 ottobre 2018. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, Carone sconterà la condanna in regime di detenzione domiciliare.