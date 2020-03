Alla guida senza patente, tenta la fuga e viene arrestato

Oria: senza patente, fugge per evitare controllo

I carabinieri della stazione di Oria hanno tratto in arresto un 25enne del luogo, per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, alla guida di un’autovettura, nel tentativo di sottrarsi al controllo della pattuglia perché sprovvisto della patente di guida, si è dato a precipitosa fuga per le vie del centro abitato, dove è stato bloccato solo dopo un lungo inseguimento. Su disposizione del pm di turno, il 25enne è stato rimesso in libertà.

Latiano: maltrattamenti in famiglia, condanna e arresto

Ordine di carcerazione della Procura generale di Napoli, eseguito a Latiano dall’Arma locale nei confronti di un 50enne residente in Campania e domiciliato nella cittadina del Brindisino. L’uomo deve espiare la pena di 2 anni, 2 mesi e 13 giorni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, fatto commesso il 3 novembre 2017, e lesioni personali aggravate commesse il 28 aprile 2018, il tutto in Campania. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 50enne è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.

Brindisi: arresto per cumulo pene per rapina e altro

I carabinieri della stazione di Brindisi Centro hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi nei confronti di Antonio Mangiulli, 60enne del luogo. L’uomo deve espiare la pena di 11 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, commessi nel Comune di Brindisi il 25 gennaio 2017. Dopo le formalità di rito, Mangiulli è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.