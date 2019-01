Maltrattamenti in famiglia, il giudice ordina l'arresto

TORCHIAROLO – I carabinieri della stazione di Surbo, assieme ai militari della stazione locale, stamani hanno tratto in arresto a Torchiarolo una persona colpita da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Lecce.

Si tratta di Giuseppe De Simei di 50 anni, residente a Torchiarolo, indagato per maltrattamenti in famiglia. De Simei è stato trasferito dagli stessi militari dell’Arma nella casa circondariale di Brindisi in attesa dell’interrogatorio di garanzia.