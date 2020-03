Rubano generi alimentari ed alcolici in un supermercato: arrestate

TREPUZZI (Lecce) – Sono state sorprese in un supermercato di Trepuzzi (Lecce), mentre asportavano generi alimentari ed alcolici per un totale di 150 euro. Le brindisine Maria Iurlaro e Anna Rita Cellina, di 47 e 59 anni, già note alle forze dell’ordine, sono state arrestate in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione. Da una successiva perquisizione personale, è "spuntata" la refurtiva nascosta nelle borse. Le due donne sono state accompagnate nel carcere leccese, al termine delle formalità di rito.