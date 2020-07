Accoltellamento dopo una lite: un uomo dai domiciliari al carcere

MESAGNE – Si aprono le porte della casa circondariale di Brindisi per un 32enne di Mesagne, Marco Andrea Pesce, già ristretto ai domiciliari per l’accoltellamento, dopo una lite, di un 25enne avvenuto il 24 febbraio 2019 a Mesagne, per il quale gli fu contestato il reato di tentato omicidio.

L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, a seguito di una serie di violazioni alle prescrizione impostegli, documentate dai carabinieri della stazione di Mesagne. Gli stessi militari si sono recati presso la sua abitazione per notificargli il provvedimento restrittivo.