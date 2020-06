Minacce e voti comprati, e interessi nel parcheggio a Guaceto

CAROVIGNO – Una campagna elettorale a favore dell’attuale maggioranza al Comune di Carovigno, condotta procacciando voti o col bastone (minacce) o con la carota (somme da 20 a 100 euro), e gli interessi illeciti nella gestione dell’area di parcheggio pubblica attigua alla riserva di Torre Guaceto.

Con l’arresto del 48enne Andrea Saponaro, questa mattina i carabinieri, questa volta quelli del Nucleo investigativo provinciale, hanno portato alla luce del sole a Carovigno un altro degli affari della criminalità locale. Nei confronti di Andrea Saponaro è stata eseguita dai militari un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip di lecce su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Saponaro è indagato per i reati previsti dagli articoli 86 e 87 del Dpr 570 del 16 maggio 1960, il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. L’articolo 87 punisce chi compromette la libertà del voto con minacce o violenze, l’articolo 86 chi lo fa promettendo utilità (regali, danaro o altro).

L’indagine, spiega un comunicato del comando provinciale dei carabinieri, è partita dopo il 22 dicembre 2017, quando alle 6,30 del mattino qualcuno diede fuoco all’auto dell’allora sindaco Carmine Brandi, una Citroen C3. Le indagini individuarono come ipotetico autore dell’episodio proprio Andrea Saponaro.

Oltre agli indizi per l’incendio, su Saponaro gli investigatori dell’Arma hanno raccolto anche elementi per inquadrare una attività di pressioni sugli elettori, in occasione delle comunali del 10 giugno 2018, a favore della coalizione che sfidava il centrodestra, e che poi ha vinto ed ora amministra la città.

Brandi era fuori dai giochi (la sua amministrazione era caduta proprio a causa di dissidi interni al centrodestra), e Saponaro aveva puntato comunque sul fronte opposto. Perché, e se con la consapevolezza di altri, lo diranno i capitoli successivi dei fatti di oggi.

I carabinieri intanto parlano anche di interessi accertati “della criminalità nella gestione dell’area di parcheggio comunale (particolarmente utilizzata nel periodo estivo dai bagnanti, previa corresponsione del ticket parcheggio), limitrofa alla Riserva Naturale di Torre Guaceto”.

Per cristallizzare questa infiltrazione in un servizio pubblico, sempre questa mattina i militari del Nucleo investigativo provinciale dei carabinieri hanno notificato al Comune di Carovigno un decreto della Dda di Lecce “con cui viene ordinata l’esibizione della documentazione comunale inerente la gestione della predetta area, comprovante i rapporti tra quel Comune e gli indagati”.