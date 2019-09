Condannato per rapina si rese irreperibile: scoperto dopo due mesi e arrestato

ORIA – Irreperibile dal 23 luglio scorso, si era nascosto in una casa in campagna, scoperto e arrestato. Si tratta del 32enne Alessandro Castrovillari: era destinatario di un ordine di carcerazione dovendo scontare una pena di 2 anni, 8 mesi e 23 giorni di reclusione per rapina impropria.

L’arresto è stato operato dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, diretta dal capitano Gianluca Cipolletta, in collaborazione ai militari della stazione di Oria, al comando del luogotenente Roberto Borrello, e nella fase esecutiva dal personale delle Api (Aliquota di primo intervento) della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi.

I militari, a seguito di alcuni servizi di osservazione nelle aree rurali, hanno localizzato il 32enne in una casa rurale di contrada Portaccio a Oria. Dopo la mezzanotte sono entrati in azione, irrompendo in casa senza dare la possibilità al ricercato di fuggire. L’immobile era circondato di carabinieri. L’uomo, che era insieme a una donna del luogo, proprietaria della casa, non ha opposto resistenza, forse anche per la tempestività dell’intervento che lo ha colto di sorpresa.

La rapina per cui è stato condannato è stata perpetrata il 17 luglio del 2015 a San Pancrazio Salentino. Era in compagnia di una complice: entrambi approfittando della distrazione di un automobilista si erano impossessati della sua Renault Scenic. Il proprietario accortosi dell’evento, cercò di fermarli aggrappandosi allo sportello posteriore, cadde sull’asfalto riportando numerose lesioni. Le conseguenti indagini portarono alla cattura del responsabile che avvenne i primi del mese di agosto del 2015, mentre la complice fu arrestata poco dopo.

