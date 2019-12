Controlli dei carabinieri: un arresto e due denunce nel Brindisino

Un arresto e due denunce nell'ambito dei servizi espletati dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi

Ceglie Messapica

I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno arrestato il 30enne Ciciriello Domenico Ciciriello, del posto, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della detenzione in carcere emessa dall’ufficio di Sorveglianza di Lecce.

Il provvedimento scaturisce dalla richiesta di aggravamento avanzata dai militari operanti, a seguito delle ripetute e documentate violazioni alle prescrizioni impostegli con la misura in espiazione. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.

Francavilla Fontana

A Francavilla Fontana, nell’ambito di servizi finalizzati ai controlli di soggetti nominati custodi di veicoli sottoposti a sequestro penale o amministrativo, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 47enne del luogo, per sottrazione di cosa sottoposta a sequestro. In particolare, l’uomo ha dichiarato che il proprio autocarro Piaggio Ape, sottoposto a sequestro amministrativo il 6 aprile 2017 e affidatogli in giudiziale custodia, gli era stato asportato, senza averne mai denunciato il furto.

San Pancrazio Salentino

A San Pancrazio Salentino, invece, i militari della locale stazione hanno denunciato a piede libero un 38enne del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, lo scorso 28 novembre, ha ceduto 10 grammi di sostanza stupefacente con principio di Thc nei limiti consentiti dalla legge a un 47enne del luogo. Il 30enne, in seguito alla perquisizione domiciliare eseguita presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di 160 grammi di “cannabis sativa”, unitamente a vario materiale utile per il confezionamento, il tutto successivamente sottoposto a sequestro.