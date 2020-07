Marijuana: un arresto a San Vito e una denuncia a Brindisi

Arresti domiciliari per un uomo di 46 anni di San Vito dei Normanni, Antonio Colucci, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto, d’intesa con il pm di turno, è scattato al termine di una perquisizione domiciliare nel corso della quale i carabinieri della stazione di San Vito hanno sequestraton 185 grammi di marijuana, 12 grammi di hashish, e 99 piantine di Cannabis indica.

Per la crescita delle piantine di marijuana, nell’abitazione perquisita era stata allestita una piccola serra artigianale, con sistemi di illuminazione e regolazione della temperatura. Ad eccezione di due piante di Cannabis più sviluppate, tutte le altre erano ancora allo stato inziale della crescita. Le infiorescenze di marijuana invece erano riposte in due vasi di vetro.

È stato invece solo denunciato a piede libero per lo stesso reato un 37eenne di Brindisi, in seguito ad analoga perquisizione effettuata a suo carico dai carabinieri del Norm della compagnia del capoluogo. L’uomo è stato trovato in possesso di due piantine di Cannabis indica dell’altezza di circa 25 centimetri, poste in due vasi sul balcone del soggiorno. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.