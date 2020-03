Senza biglietto, minacciano conducente del bus: arrestati

CAROVIGNO - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni hanno tratto in arresto in flagranza di reato due cittadini nigeriani per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Si tratta di Jolly Madimate, 26enne e Ali Sultan, 27enne, entrambi domiciliati presso una struttura ricettiva per immigrati presso Carovigno. I due, sprovvisti di biglietto, si sono rifiutati di scendere dall’autobus di linea della società Sita, sulla tratta tratta Brindisi – Cisternino, spintonando più volte l’autista anche nel corso del tragitto e minacciandolo di non chiamare le forze di polizia. Dopo l’intervento della pattuglia dell’Arma, i due sono stati posti in regime di arresti domiciliari.

