Furti e ricettazione: un arresto e tre denunce in vari centri

Carabinieri in azione contro furti e ricettazioni in varie città del Brindisi. Varie denunce sono state inoltrate alla procura, in un caso però è stato eseguito un arresto in tema, su ordine di carcerazione per cumulo pene emesso dallo stesso ufficio.

Francavilla, cumulo pene per furti aggravati

In questo caso hanno operato i carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, conducendo in carcere a Brindisi il 22enne del luogo Mimmo Fanelli, che deve scontare quattro anni e due mesi per furti aggravati in concorso commessi dal 2013 al 2016.

In particolare, Fanelli si rese protagonista del furto di un autocarro con il quale si introdusse in una villa sfondando il cancello d’ingresso e asportando successivamente numerosi oggetti compresi gli infissi in metallo, caricandoli sul mezzo. In altra circostanza, fu sorpreso a rubare con altri cavi di rame all’interno di un capanno.

Nell’Istituto Tecnico Commerciale di Francavilla Fontana, dopo aver danneggiato le ante dei distributori di bevande ivi installate, Fanelli fece incetta delle monete contenute nell’apposita cassetta. Nel giugno del 2016, fu bloccato alla guida di un veicolo oggetto di furto perpetrato il giorno precedente e nello stesso rinvenuta una gettoniera rendi resto asportata da un distributore di carburanti. Sempre nel 2016, fu denunciato assieme unitamente ad un complice quale autore di un furto di capi di abbigliamento.

Brindisi, asporta merce per 400 euro al supermercato

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi hanno tratto in arresto un 33enne originario della Costa D’Avorio, munito di regolare permesso di soggiorno. Il cittadino straniero, dopo prelevato dall’interno di un supermercato della città merce per un valore di 403 euro, ha guadagnato l’uscita oltrepassando la barriera delle casse senza pagare l’importo dovuto. L’arrestato dopo l’espletamento delle formalità di rito è stato rimesso in libertà come disposto dal pm di turno.

Erchie: minorenne ruba una bici dal cortile di un’abitazione

Immortalato dalle telecamere di sorveglianza un minorenne di Erchie, che si era introdotto nel cortile di una abitazione privata impossessandosi di una bicicletta da donna, e poi allontanandosi. Il ragazzo è stato segnalato in stato di libertà alla procura per i minori di Lecce. Il furto era stato denunciato dalla proprietaria delle bici, e i carabinieri avevano monitorato le registrazioni del sistema di videosorveglianza. La bici non è stata ancora ritrovata

San Donaci: agricoltore sorpreso alla guida di un trattore rubato

Un imprenditore agricolo di San Donaci è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione locale, dopo essere stato sottoposto ad un controllo che ha rivelato la provenienza furtiva del trattore di cui era alla guida. Il mezzo agricolo, marca New Hollande, è infatti risultato rubato nel luglio del 2011 in territorio di Squinzano.