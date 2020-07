Benzina sui tavoli del locale affollato, ma non la passa liscia

TORRE SANTA SUSANNA – Il 31 marzo 2014 gli era stato notificato un ordine di carcerazione per una condanna definita a poco meno di 10 anni di reclusione: Daniele Metechi, 46 anni, era stato uno dei luogotenenti del temuto clan Scu dei fratelli Bruno di Torre Santa Susanna, e la condanna alla fine del processo per l’Operazione Canali del 31 marzo 2008 a quanto pare non gli ha impedito di tornare in circolazione né ne ha leso la sua carica intimidatoria.

Perché minacciare gravemente e platealmente una vittima davanti a numerosi testimoni è un tentativo di riaffermazione di un potere criminoso parallelo. Ma a Torre Santa Susanna non si può permettere la ricostituzione di quel clima e di quella ragnatela di vessazioni: questa mattina i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Francavilla Fontana hanno nuovamente arrestato Daniele Melechì per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

L’ordinanza di custodia cautelare arriva dal gip di Lecce. Su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, che ha diretto le indagini dei militari dell’Arma. Il tentativo di estorsione aveva come obiettivo il titolare di un locale pubblico di Torre Santa Susanna, e sono partite da un episodio avvenuto a giugno. “Le condizioni imposte – spiegano i carabinieri - sarebbero state quelle di versare un pizzo mensile di 3.000 euro o in alternativa l’imprenditore avrebbe dovuto chiudere l’attività commerciale”.

E per sottolineare quale sarebbe stata la risposta ad un diniego da parte della vittima, “proprio per intimorire l’imprenditore, il Melechì, avrebbe versato del liquido infiammabile, tipo benzina, sui tavoli esterni del locale, alla presenza di numerosi clienti e passanti che terrorizzati si allontanavano velocemente. L’evento non passava inosservato”, raccontano i carabinieri. Da quel punto prendeva avvio l’indagine, con la comunicazione dell’episodio, per competenza, alla procura antimafia. E nel giro di alcuni giorni arrivava la risposta al tentativo di taglieggiamento con l’arresto di Daniele Melechì. Un segnale importante per chi, a Torre santa Susanna o nella zona, stava rivivendo il clima pesante degli anni bui della cittadina

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery