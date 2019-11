I carabinieri lo sorprendono in strada: arrestato per evasione

BRINDISI – E’ stato sorpreso in strada, lontano da casa, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Il 34enne Alessio Romano è stato arrestato in flagranza di reato, per evasione, dai carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi. L’uomo è stato sottoposto a un controllo per le vie cittadine nel pomeriggio di venerdì (22 novembre). Di concerto con il pm di turno, dopo le formalità di rito, è stato ricondotto presso la sua abitazione, sempre in regime di domiciliari.