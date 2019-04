Ai domiciliari non viene trovato in casa durante controllo: arrestato

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana hanno arrestato per evasione dalla detenzione domiciliare il 43enne del posto Giuseppe Santoro. Sta scontando una condanna per traffico di sostanze stupefacenti.

Durante uno dei consueti controlli a suo carico non è stato trovato in casa. I carabinieri, quindi, hanno atteso il suo rientro per circa 20 minuti. Quando è giunto presso la sua abitazione ha spiegato ai militari che lo stavano aspettando che aveva ricevuto un permesso per spostarsi dal magistrato, non fornendo, però, alcuna documentazione in merito.

Dagli accertamenti è emerso che non era stata rilasciata alcuna documentazione. Arrestato, su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

