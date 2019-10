Coca, metanfetamine e hascisc in una cascina: arrestato un giovane

OSTUNI – I poliziotti si sono rimasti in appostamento per ore, anche sotto la pioggia, nei pressi di una cascina. Quando il sospettato ha prelevato dal frigo una busta bianca, sono usciti allo scoperto. Il 26enne A., di Carovigno, è stato sorpreso con 50 grammi di cocaina, 10 pasticche di metanfetamina del peso di 5,10 grammi, 82 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e diversa sostanza da taglio del tipo mannite. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato nelle campagne di Carovigno.

L’operazione anti droga è stata condotta dai poliziotti del commissariato di Ostuni, al culmine di un’attività investigativa iniziata con il monitoraggio di alcuni consumatori del posto e dello spacciatore sino all’individuazione del nascondiglio della droga all’interno di un rudere nelle campagne dell’agro carovignese.

Dopo diverse ore di attesa da parte dei poliziotti nonostante le condizioni atmosferiche negative per l’abbondante pioggia dei giorni scorsi, A.S. è stato osservato mentre entrava nella cascina in stato di abbandono e prelevare da un frigorifero una busta bianca.

I poliziotti lo hanno subito bloccato e hanno accertato che all’interno si trovava la sostanza stupefacente, oltre a strumenti per il peso e sostanza per il taglio e il confezionamento delle dosi. Dopo le formalità di rito, il 26enne è stato condotto presso il carcere di Brindisi. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi, ora si concentrerà nell’individuazione della filiera di approvvigionamento dello stupefacente.