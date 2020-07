Ruba 760 euro nell'auto di anziana, ma lo bloccano i carabinieri

BRINDISI – Ruba una borsa lasciato in auto da una anziana signora, e fugge verso l’auto con due complici in attesa. Ma riesce a fare solo poca strada a bordo della vettura, prima di incappare nella radiomobile dei carabinieri che era intervenuta sul posto. Finisce così in carcere su decisione del pm di turno il brindisino Francesco Lagatta, di 49 anni, per furto aggravato in concorso. Denunciati a piede libero per lo stesso reato i due che attendevano Lagatta in auto, anche loro brindisini, di 43 e 27 anni.

Manco a dirlo, il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì nei pressi del Palazzo di Giustizia, dove il via vai di auto dalle zone di sosta è elevato. Nella borsa rubata da Francesco Lagatta c’erano 760 euro, che sono stati recuperati assieme alla borsa, e restituiti alla proprietaria. L’auto era stata regolarmente chiusa, ma non è stato difficile per il soggetto poi arrestato avere ragione della serratura.

Raggiunta di corsa la vettura con gli altri due compari a bordo, dopo 200 metri il terzetto è stato bloccato da una pattuglia del Norm della compagnia carabinieri di Brindisi e non è stato pertanto possibile sbarazzarsi della refurtiva o proseguire la fuga a piedi.