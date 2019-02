Era in fuga dal 2012: latitante arrestato a Brindisi nel cuore della notte

BRINDISI - La sua latitanza si è interrotta la scorsa notte (fra sabato 16 e domenica 17 febbraio) nella periferia di Brindisi. Il 39enne Raffaele Turco, nato a Cisternino e domiciliato a Ostuni, non si faceva trovare dal mese di marzo del 2012, quando riuscì a eludere un provvedimento di cattura per reati in materia di droga, nell’ambito di un’inchiesta che coinvolgeva altre persone.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Brindisi, che lo hanno sorpreso in compagnia di un altro soggetto di Ostuni già noto alle forze dell’ordine. Sono da chiarire i motivi per cui il 39enne si trovava nel capoluogo, nel cuore della notte.

L’inchiesta La Pantera

Nel marzo 2012, insieme ad altri sette indagati, Turco venne raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare, nell’ambito dell’operazione denominata Pantera. Si tratta di un’indagine avviata nel 2009 dai carabinieri del Norm della compagnia di Fasano, che consentì di risalire a un giro di spaccio di hascisc, marijuana e cocaina fra Ostuni e Cisternino.

Turco, da quanto appurato dagli inquirenti, si sarebbe occupato di consegne fatte a “domicilio”, non solo nel Brindisino, ma anche a Martina Franca (Taranto). In alcune occasioni avrebbe fatto ricorso a recapiti volanti presso la “pineta” di Cisternino, luogo abitualmente frequentato dai giovani del posto.

In una circostanza l’arrestato, nel tentativo di sfuggire alle forze dell’ordine, si chiuse nel bagno di un esercizio pubblico e non riuscendo però a bloccare la porta d’accesso venne condotto fuori. Nel corso del controllo i carabinieri si accorsero che era in procinto di ingoiare un qualcosa di voluminoso. Si trattava di un unico cellophane trasparente con due dosi di cocaina del peso ciascuna di due grammi e due dosi di hashish da grammi 0,50 l’una.

La latitanza in Germania

Durante il periodo di latitanza, da quanto accertato dall’Arma, ha vissuto in Germania, dove ha lavorato saltuariamente come panettiere e pizzaiolo. Era infatti in possesso di una carta d’identità rilasciatagli dall’ufficio consolare italiano di Monaco di Baviera. Durante questi anni i carabinieri non escludono che di tanto in tanto sia tornato nei luoghi di origine. Di certo c’è che si è mosso con estrema cautela, non facendosi notare, in considerazione che nessuno ne ha mai segnalato la presenza.

Da qualche giorno era ritornato in Italia. La scorsa notte, intorno alle 3, è stato rintracciato dai carabinieri. Vistosi scoperto non ha opposto resistenza alla cattura, e dopo le formalità di rito, è stato condotto nella casa circondariale di Brindisi.