Va in carcere il giovane arrestato per maltrattamenti: è evaso dai domiciliari

VILLA CASTELLI – Dovrà difendersi anche dall’accusa di evasione e esistenza a pubblico ufficiale il 21enne di Villa Castelli arrestato la notte tra mercoledì e giovedì scorsi per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana lo avevano sorpreso subito dopo aver picchiato mamma, papà e sorella. Episodi che, da quanto accertato, si verificavano da un paio di anni.

Dopo l’arresto era stato posto ai domiciliari a casa di un parente. Nel corso di un controllo effettuato poche ore dopo il primo arresto, è stato trovato fuori dall’abitazione dove era stato collocato. Per sottrarsi a ulteriori conseguenze ha opposto resistenza, per lui, quindi, si sono aperte le porte del carcere di via Appia a Brindisi.