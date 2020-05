Minaccia la madre: arrivano i carabinieri e inveisce anche contro di loro

VILLA CASTELLI - Da tre anni maltrattava la madre, ma ieri (martedì 19 maggio) si è raggiunto il punto di non ritorno. Un 48enne di Villa Castelli è stato arrestato in flagranza di reato per minacce di morte nei confronti di una 72enne. L’uomo si è scagliato contro la malcapitata, aggredendola verbalmente. In aiuto della vittima sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Da quanto appurato dai militari, scene simili a quelle di ieri si verificavano da almeno tre anni, non solo nei confronti della madre, ma anche nei confronti del fratello 45enne dell’arrestato. Quest’ultimo, fra l’altro, ha anche minacciato e inveito contro i militari. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi in via Appia, per maltrattamenti in famiglia e minaccia a pubblico ufficiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.