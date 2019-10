Mesagne: rubava energia per la casa e per la carrozzeria abusiva

MESAGNE - A Mesagne i carabinieri della stazione cittadina hanno tratto in arresto in flagranza di reato – e poi rimesso in libertà come disposto dal pm - un 55enne del luogo, in seguito all’accertamento di un furto energia elettrica. I militari a seguito della squadra dell’Enel addetta alle verifiche, hanno constatato che l’uomo si era allacciato abusivamente alla rete elettrica, procurando un ammanco di energia elettrica stimato in 23.000 euro. Contestualmente è stato appurato che l’allaccio abusivo alimentava anche un locale della stessa abitazione dove l’uomo esercitava, abusivamente l’attività di carrozziere, motivo per cui è stato deferito per il reato di “esercizio abusivo di una professione”.