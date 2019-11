La droga era nel vaso delle olive: 51enne in carcere per spaccio

MESAGNE – Arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di stupefacenti, al termine di una perquisizione domiciliare, un 51enne di Mesagne sospettato da qualche tempo di tale attività. I militari della stazione di Mesagne, infatti, si sono presentati a casa di Luigi Calia assieme ad una unità del Nucleo cinofili di Modugno per una accurata ispezione dell’abitazione e delle sue pertinenze.

La droga c’era, ed era in camera da letto. Qui i carabinieri hanno rinvenuto un fustino in plastica per la conservazione delle olive, all’interno del quale c’era un sacchetto da supermercato con 180 grammi di marijuana. Trovate anche una cinquantina di bustine da utilizzare per il confezio0namento delle dosi. Su disposizione del pm di turno, calia è stato con cotto al carcere di Brindisi.