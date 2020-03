Ostuni, in casa 31 grammi di hascisc e marijuana in casa

OSTUNI – Perquisizione antidroga a casa di una persona sospetta da parte dei carabinieri della stazione di Ostuni, con l’appoggio di un’unità del Nucleo cinofili di Modugno (BA), i quali alla fine dei controlli hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 21enne. Il giovane, per il quale il pm di turno ha contestualmente disposto la remissione in libertà, è stato trovato in possesso di 18 grammi di hascisc e 13 grammi di marijuana (suddivisi in dosi), nonché di vario materiale utile per il confezionamento della droga, il tutto occultato in diversi interstizi dell’abitazione e sottoposto a sequestro.