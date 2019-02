Nei pressi di un negozio con una pistola clandestina: arrestato

CEGLIE MESSAPICA – Se ne andava in giro con una pistola con matricola abrasa nascosta nella tasca del giubbotto. Il 44enne Geronimo Suma è stato arrestato in flagranza di reato per le vie di Ceglie Messapica, dove lo stesso risiede. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

I carabinieri della locale stazione nel tardo pomeriggio di venerdì (22 febbraio) lo hanno notato nei pressi di un’attività commerciale e hanno deciso di sottoporlo a un controllo. L’uomo a quel punto ha manifestato segni di nervosismo che hanno insospettito i militari, ai quali sembrava insolita la presenza del 44enne nelle vicinanze di un negozio, a quell’ora.

Il motivo di tale nervosismo presto è stato compreso. Suma aveva con sé una pistola calibro 7,65 con matricola illegibile. Il caricatore, con tre proiettili, era inserito nell’arma. Il 44enne, non avendo fornito giustificazioni plausibili riguardo al possesso della pistola, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi, per il reato di porto e detenzione di arma clandestina.

