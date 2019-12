Brindisi, scippano una donna in piazza Crispi: uno subito catturato

BRINDISI – Due scippatori in azione attorno alle 21,15 di giovedì sera nel piazzale della stazione ferroviaria di Brindisi. Ma uno degli autori dell’aggressione è stato catturato poco dopo dall’equipaggio di una volante della questura, impegnata in uno dei servizi straordinari di prevenzione reati disposti per le festività di fine anno.

La vittima dello scippo, una donna che stava attraversando piazza Crispi, strattonata e trascinata a terra da due individui che le strappavano la borsa zainetto dalle spalle. Ma la malcapitata riusciva comunque a memorizzare i volti degli aggressori.

Grazie alle descrizioni ricevute dalla vittima, le volanti giunte sul posto rintracciavano uno dei soggetti, lo bloccavano e lo perquisivano, trovandolo in possesso anche di 8 grammi di hascisc. La persona in questione era anche destinataria di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, cui non aveva evidentemente ottemperato. Il magistrato di turno a disposto il trasferimento dell’autore dello scippo nel carcere di via Appia.