Ai domiciliari trovato con dosi di cocaina: finisce in carcere

BRINDISI – Un 25ene di Brindisi, C.M. è stato raggiunto da un provvedimento di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere perché trovato con droga.

Il giovane risiede al quartiere Sant’Elia, era stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Brindisi per spaccio. Durante un controllo a suo carico è stato trovato con cocaina suddivisa in dosi. Per lui si sono aperte le porte del carcere di via Appia.